القرار سيوفر 21 ألف فرصة عمل للسعوديين اليوم .. توطين منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين

المناطق - متابعات

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين.

وتهدف الوزارة من تطبيق القرار إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم، مبينا أن القرار سيوفر 21 ألف فرصة عمل للسعوديين.