نائب أمير المنطقة الشرقية في الجبيل اليوم

الدمام - عبدالله السعيدي

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد زيارة تفقدية لمحافظة الجبيل يطلع خلالها على مشاريع البلدية والتعليم والمياه ويلتقي بمسؤولي الاجهزة الحكومية بالمحافظة.

كما يقيم سموه حفل استقبال لأهالي المحافظة بالاضافة لزيارة للهيئة الملكية بالجبيل يطلع خلالها على عدد من المشاريع التنموية، وزيارة ميدانية لكلية الجبيل الصناعية ، وعدد من الشركات، كما يلتقي بالصناعيين في النادي البحري.

والجيد بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وجّه بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية خلال الزيارة التي يقوم بها سموه لعدد من محافظات المنطقة ” الجبيل، النعيرية، قرية العليا، رأس تنورة ” وصرف أي مبالغ مرصودة لذلك على الجمعيات الخيرية في تلك المحافظات.