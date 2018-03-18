توجيهات عليا لـ جهات حكومية لحماية أراضي الدولة من أي اعتداء

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ذكرت صحيفة “عكاظ” نقلًا عن مصادر لها، أن توجيهات عليا صدرت إلى وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء، تتضمن حماية أراضي الدولة من أي اعتداء والعمل على رصد المواقع المعتدى عليها والرفع بها.

وبينت الصحيفة أن توجيهات صدرت أيضا بعدم السماح للمحاكم نظر الدعاوى بطلبات حجج استحكام لأراض تحت يد الدولة.

وحسب الصحيفة، صدرت توجيهات لوزارة الشؤون البلدية والقروية تتضمن وقف اعتداء شخصيات اعتبارية على أراض حكومية في 3 مخططات شمال جدة، وإزالة جميع الإحداثات المقامة عليها وتسليم الأراضي المعتدى عليها إلى الأمانة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية تمسكت بأن الأراضي المعتدى عليها مملوكة للدولة، وأن بعض المخططات العشوائية نشأت بالتعدي على أراض حكومية، وبيعت على مواطنين بوثائق عادية.

وصدرت التوجيهات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للإفادة العاجلة عن المواقع المعتدى عليها وحصرها وبيان نوعها ومساحاتها ومرئيات الوزارة حولها