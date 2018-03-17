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صحة تبوك تنفذ حملة للتوعية بأمراض الكلى

صحة تبوك تنفذ حملة للتوعية بأمراض الكلى
http://almnatiq.net/?p=553434
تبوك - منى الريس
فذت صحة تبوك مساء أمس الأول حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للكلى بمجمع المكان مول , حيث أقيم معرض توعوي بهدف زيادة الوعي والتعريف بأمراض الكلى، والفحص الدوري والمنتظم, والتشجيع على السلوكيات الوقائية والتوعية بأن السكري وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر التي تهدد بالإصابة بأمراض الكلى المزمنة, أضافة إلى تثقيف الممارسين الصحيين بدورهم في اكتشاف أمراض الكلى, والتأكيد على دور الجهات الصحية المحلية والوطنية في مكافحة أمراض الكلى والتشجيع على التبرع بالأعضاء للمحافظة على حياة مرضى الفشل الكلوي‪.‬
من جهة أخرى شارك في تفعيل هذه المناسبة 12 مستشفى وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية موزعه على مدن ومحافظات المنطقة اضافة الى مشاركة كليات الغد للعلوم الصحية .
وفي سياق متصل وضمن اطار حرص صحة تبوك واهتمامها بمرضى الكلى فقد افتتحت في وقت سابق مركز الغسيل الكلوي في منطقة تبوك الذي يعد من احدث المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الغسيل الكلوي وذلك بسعة تصل إلى اكثر من 120 مريض يتلقون الغسيل الكلوي بأعلى المعايير العالمية , حيث يقع مركز الغسيل الكلوي في مجمع الملك عبدالله الطبي ويضم المركز 30 محطة غسيل كلوي حيث يمكن لكل محطة خدمة مريضين . وقد جهز المركز  بجميع الادوات اللازمة من تأثيث وتجهيز وتزويدها بالمعدات والمستهلكات والطاقم الطبي المتكامل وفقا للمعايير والجودة الفائقة لتقديم أفضل طرق العلاج الفعالة والمتميزة‪.‬
وقد وقعت وزارة الصحة عقد مشروع تأمين الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني للمرضى الكبار والصغار الذين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بوزارة الصحة كعلاج تعويضي للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن بخدمة علاجية عالية الجودة وذلك مع شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية.

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