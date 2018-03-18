خلال زيارته لأمريكا .. ولي العهد يعتزم لقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى منهم رئيس “آبل” و”جوجل”

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قالت وكالة “باومبيرغ” نقلا عن مصدر لها، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتزم خلال زيارته المزمعة الى الولايات المتحدة الامريكية لقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية كبرى ومن بينهم رئيس “آبل” ورئيس “جوجل”.

وأوضح المصدر أن ولي العهد الأمير سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، كما سيزور عدة مدن امريكية وهي نيويورك، وبوسطن، ولوس أنجلس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن.

وأضاف المصدر، أن ولي العهد سوف يعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي صناعة السينما في مدينة لوس أنجلس.

و كانت مصادر صحفية قد قالت مؤخرا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة الولايات المتحدة بدءا من 19 حتى 22 مارس الجاري.