المطيري : فتح الاستثمار الأجنبي في نشاط الاستقدام يهدد بإفلاس 1000 مكتب وتسريح 5 آلاف سعودي

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قال رئيس لجنة الاستقدام بالمنطقة الشرقية حسين عبدالله المطيري، إن السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاط الاستقدام يهدد 1000 مكتب استقدام بالمملكة بالإفلاس وتسريح ما لا يقل عن 5 آلاف سعودي.

وأوضح المطيري -حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”- أن مشكلة الاستقدام تتمحور في قلة العمالة المنزلية، جراء إيقاف بعض الدول إرسال عمالتها، مؤكدا أن المشكلة ليست من المكاتب والشركات العاملة.

وطالب وزارة العمل بعدم السماح لمواطني الدول التي تمنع المواطن السعودي من الاستثمار بنفس النشاط في بلدها من باب المعاملة بالمثل، مشيرا الى أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تنص على اقتصار نشاط الاستقدام على مواطني الدولة لما فيه من مخاطر أمنية.

و أعلنت مؤخرا الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية.