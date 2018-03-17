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اكثر من ١٨٠٠ مراجعا لمستشفيات القصيم بسبب الغبار

اكثر من ١٨٠٠ مراجعا لمستشفيات القصيم بسبب الغبار
http://almnatiq.net/?p=553443
المناطق - بريدة

اظهرت إحصاءات ‫المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن مراجعي الطوارئ بمستشفيات المنطقة ، جراء موجة الغبار إبتداءً من مساء يوم الخميس الماضي وحتى مساء امس الأول الجمعة بلغ 1846 مراجع ، وقدمت لهم الرعاية الطبية والتوصيات اللازمة في مثل هذه الظروف الجوية.
وبحسب الشؤون الصحية فإن أقسام الطوارئ بالمستشفيات كانت قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال زيادة المراجعين الذي يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، مع بدء موجة الغبار التي شهدتها المنطقة مساء الخميس الماضي ، وقد أكدت الشؤون الصحية على المستشفيات رفع الجاهزية لتقديم الرعاية الصحية للمراجعين ، وتوجيه النصائح اللازمة التي تضمن من التخفيف على المرضى جراء تغير الأحوال الجوية .

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