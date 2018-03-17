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هلال الباحة تنفذ اربع دورات في برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية

هلال الباحة تنفذ اربع دورات في برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=553457
المناطق - الباحة
اقامت إدارة التدريب والعلاقات العامة والإعلام وإدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة( القسم النسائي )  بتنفيذ اربع دورات في برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية خلال شهر مارس 2018 للمتطوعات من كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية
 بالفترة المسائية شمل البرنامج على تدريب عملي ونظري لمدة يومين لكل ما يتعلق بالحالات الطارئة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع وقد أقيمت بقاعات تدريب جمعية معين للتنمية الأسرية بمنطقة الباحة
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة  عماد منسي الزهراني  أن كل متدربة حصلت على كتاب للاسعافات الاولية و  شهادات معتمدة  نتيجة اجتيازهن امتحان نهاية الدورة  مشيرا الى حرصهن واقبالهن على حضور الدورات كبيرا , ولحرص فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة على تقديم كل ما هو مفيد وخدمة المواطنين والمقيمين سيتم تفعيل تلك الدورات بصفة مستمرة خلال الأشهر القادمة لتعم الفائدة لجميع الراغبات في طلب المعرفة …
وتحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على تفعيل برامج الهيئة التوعوية والتدريبيه من خلال التسجيل على الرقم المجاني للتدريب ( 920022776 )او التسجيل بمراكز التدريب المنتشره

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