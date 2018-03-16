أكثر من 1.1 مليون زائر يكسرون الرقم القياسي لزوار مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية

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دخل مهرجان الزهور والحدائق الثاني عشر الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع بحديقة المناسبات بينبع الصناعية، يومه السادس عشر، بتجاوز رقم الزوار القياسي الذي حققه العام الماضي والبالغ 1.15 مليون زائر، حيث بلغ عدد زوار المهرجان حتى الان 1.1 مليون زائر، عاكساً حجم الاقبال الكبير الذي حظي به المهرجان في نسخته الـ12 ومستوى التطوير والتجديد الذي أتصف به المهرجان من حيث الإخراج والأفكار الإبداعية لمناطق ومرافق وزوايا المهرجان التي فاجأت الزوار بمختلف شرائحهم واهتماماتهم بالجديد والمبهر، ويتوقع أن يشهد المهرجان إقبالاً متزايد ومنقطع النظير في الأسبوع الأخير من الزوار والمهتمين من داخل المملكة وخارجها لتنوع الفعاليات ولشمولية البرامج والأنشطة المقدمة من خلال عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة التي جاءت مواكبة لطموحات ورغبات زوار المهرجان.

وتعتبر تلال الزهور هذا العام هي امتداد لسجادة الزهور السنوية، التي صممت ونفذت بأيدي مهندسين سعوديين من الهيئة الملكية بينبع، وتقوم فكرتها على تحويل موقع السجادة السابق إلى ممرات ممتدة ومتناسقة تحيط بها ملايين الزهور من كل جانب ليتجول الزوار داخلها ويستمتعوا بمناظر الزهور الطبيعية في جو من الانتعاش والتعرف على أنواعها وألوانها عن قرب، وتحتوي منطقة تلال الزهور على 21 تله نسقت بشكل جمالي متقن ومسارات متعددة تؤدى بالزوار من قاعدة التل إلى أعلاها ليستمتعوا بإطلالة جميلة ورائعة للمشهد كاملاً من الأعلى، ويمكن للزوار التقاط أجمل الصور البانوراميه للتلال من شرفة الزهور ويرو هذا المنظر الطبيعي الرائع لهذا البساط المتعدد الالوان، كما أن اللجنة المنظمة للمهرجان تسعى ومن خلال تلال الزهور هذا العام إلى دخول موسوعة غينيس للمرة الثالثة، حيث سبق أن حققت سجادة الزهور الرقم العالمي بأكبر سجادة زهور في العالم عندما تم تسجيلها لمرتين رسمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.