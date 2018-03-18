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سجون سرية بصنعاء لاعتقال معارضي الحوثيين

سجون سرية بصنعاء لاعتقال معارضي الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=553476
المناطق - وكالات

كشفت مصادر يمنية عن قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية باستحداث سجون سرية، بالعاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت المصادر أن المتمردين الحوثيين استحدثوا سجونا سرية جنوب وشمال العاصمة صنعاء، ونقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسرا.

وقالت المصادر إن القياديين في ميليشيات الحوثي “أبو عماد” مسؤول الأمن القومي و”أبو كاظم” مسؤول الأمن السياسي، هما من يقفان خلف السجون السرية الجديدة التي يتعرض فيها المساجين لأبشع أنواع التعذيب، ويتم حرمانهم من الأكل والشرب لأيام.

وتعمد الميليشيات إلى اعتقال البعض بدون تهم، وإنما فقط لمساومة أسرهم وأقاربهم على دفع فدية مالية تصل في بعضها إلى ملايين.

وتشن ميليشيا الحوثي مداهمات بصورة دورية لاعتقال كل من يخالفها الرأي أو يرفض الانصياع لأوامرها. ويحتجز المتمردون المئات، ومعظمهم لم يرتكب أي جريمة أو ذنب يستدعي حجزه وتعرضه للتعذيب.

وكانت منظمات حقوقية كشفت عن تعرض كثير من المساجين لصنوف شتى من التعذيب وتوفي العشرات منهم في المعتقلات جراء التعذيب فيما أصيب آخرون بعاهات جسدية أو نفسية.

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