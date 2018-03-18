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عملة “بتكوين” الرقمية .. إلى الانهيار

عملة “بتكوين” الرقمية .. إلى الانهيار
http://almnatiq.net/?p=553479
المناطق - وكالات

أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن العملة الرقمية “بتكوين” قد تواصل مسلسل الانهيار المستمر حتى تصل إلى ما دون ثلاثة آلاف دولار.

وذكرت بلومبيرغ أن الخطين البيانيين لمتوسط قيمة 50 يوماً و200 يوم يمكن أن يتقاطعا ليشكلا ما يسمى “Death Cross”، في إشارة واضحة إلى الانخفاض الحاد للعملة الإلكترونية.

وكشف التحليل الفني لعروض أسعار سوق “بيتكوين”، السبت، احتمالية انهيارها إلى ما دون 2.8 ألف دولار.

وخلال الأسابيع الأخيرة فقدت البتكوين أكثر من 50 في المئة من قيمتها، وبلغت أعلى قيمة لها في ديسمبر الماضي حين وصلت إلى 20 ألف دولار أميركي.

وكان دول ومنظمات عدة اتخذت خطوات ضد العملة، ومنها بنك لويدز، أكبر بنوك بريطانيا، الذي حظر على عملائه شراء العملة الافتراضية باستخدام بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك.

كما منع موقع “فيسبوك” عرض الإعلانات الرقمية على صفحاته، ولحقه بذلك عملاق الإنترنت “غوغل.

 

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