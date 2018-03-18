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تكتل 4 جهات لحماية أراضي الدولة ووقف الاعتداء على المخططات

تكتل 4 جهات لحماية أراضي الدولة ووقف الاعتداء على المخططات
http://almnatiq.net/?p=553482
المناطق - الرياض

صدرت توجيهات عليا إلى وزارات (المالية، الشؤون البلدية والقروية، والعدل) والمجلس الأعلى للقضاء، تقضي بحماية أراضي الدولة من أي اعتداء، والعمل على رصد المواقع المعتدى عليها، والرفع بها، في حين صدرت توجيهات بعدم السماح للمحاكم نظر الدعاوى بطلبات حجج استحكام لأراض تحت يد الدولة.

وكشفت مصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن توجيهات عليا لوزارة الشؤون البلدية والقروية أكدت وقف اعتداء شخصيات اعتبارية على أراض حكومية في 3 مخططات شمال جدة، وإزالة جميع الإحداثات المقامة عليها وتسليم الأراضي المعتدى عليها إلى الأمانة.

ونقلت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تمسكت بأن الأراضي المعتدى عليها مملوكة للدولة، وأن بعض المخططات العشوائية نشأت بالتعدي على أراض حكومية، وبيعت على مواطنين بوثائق عادية. وأوضحت وزارة المالية في تقرير لها رفعته للجهات العليا أن بعض الأراضي فضاء والأخرى استراحات وأحواش بمساحات كبيرة وبداخلها غرف بمنافعها، لافتة إلى أن الإحداثات تمت دون مستمسكات شرعية.

وأكدت وزارة المالية أنها لا تؤيد أي إجراء يزيد في تنامي العشوائيات أو يساعد في التعدي على أراضي الدولة، أو تمكين المعتدين من الاستمرار في التعدي.

وفي الإطار ذاته، صدرت التوجيهات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للإفادة العاجلة عن المواقع المعتدى عليها وحصرها وبيان نوعها ومساحاتها ومرئيات الوزارة حولها.

 

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