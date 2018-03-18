عليكم بالتوابل.. مفيدة للمراهقين الذين لا يحبون الخضروات

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http://almnatiq.net/?p=553486
المناطق - وكالات

تقول دراسة صغيرة إن إضافة الكمون أو الشبت قد يساعد في إقناع طلاب المدارس الثانوية على تناول الخضروات خلال وجبة الغداء.

وأقنع الباحثون 100 من طلاب المدارس الثانوية في ريف بنسلفانيا بتذوق مجموعة مختلفة من الخضروات العادية غير المضاف إليها أي شيء سوى زيت وملح ثم حاولوا بعد ذلك نفس الشيء بخضروات مضاف إليها توليفة من التوابل المختلفة.

وصنف المشاركون مدى تفضيلهم لكل من الصنفين ثم أشاروا بعد ذلك ما إذا كانوا قد فضلوا الخضروات العادية أم المضاف إليها توابل.

ووجدت الدراسة أن الطلاب فضلوا البروكلي والقرنبيط والفاصوليا السوداء المخلوطة بالذرة بشكل أكثر عندما يضاف إليها توليفة من التوابل.

ووجدت الدراسة أيضا أنه عند إجبار الطلاب على الاختيار بين الخضروات العادية والخضروات المضاف إليها توليفة من التوابل فضل الطلاب الخضروات الحارة بالنسبة للذرة والبازلاء والبر وكلي والفاصوليا الخضراء مع الذرة.

وقالت جوليانا فريتس من جامعة ولاية بنسلفانيا إن “كمية الخضروات التي يتناولها المراهقون والبالغون مازالت منخفضة جدا وهي مهمة جدا للصحة لذلك فإننا مازلنا بحاجة للعمل بشكل أكبر إما لجعل الخضروات ألذ أو تشجيع الناس على شراء وأكل قدر أكبر من الخضروات”.

وتوصي الإرشادات الغذائية بالولايات المتحدة بضرورة أن تتناول الفتيات في سن المراهقة أربع وجبات من الخضروات والفتيان خمس وجبات.

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