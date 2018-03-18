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“موروث الجبيل” يشهد حضور كثيف في أيامه الأولى

“موروث الجبيل” يشهد حضور كثيف في أيامه الأولى
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الجبيل - المناطق

شهد مهرجان موروث الجبيل التراثي الذي أطلقته بلدية محافظة الجبيل الخميس الماضي، في كورنيش الجبيل الشمالي، حضور كثيف من قبل الزوار في أيامه الأولى من خلال التفاعل مع أركان المهرجان المختلفة والتي جذبت زوار المهرجان خاصة الأطفال و الشباب من الجنسين الذين شاهدوا صور حيه من قصص وحكايات قديمة من قبل كبار السن و وصفهم للحياة في الماضي و سبل العيش التي كانت.

وشهد المهرجان زيارة لرئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، حيث تجول داخل أروقة وأركان المهرجان وتضمنت زيارة قرية “قلعة الطوية” وما تحويه من أركان للحرفيين والمشاريع التراثية، بالإضافة الى “بيت الشعر” وما يشهده من تفاعل ثقافي وشعري كما زار أركان مشاركة من مملكة البحرين واليمن الشقيقين.

واستمع الدويش الى مشاركة العديد من الأسر المنتجة والحرفيين وما يقدمونه من خلال مشاركتهم بمهرجان موروث الجبيل الثاني والتي تجسد الموروث العريق لمحافظة الجبيل من خلال تنوع المشاركات المقدمة بأركان المهرجان المختلفة.

وأكد المهندس نايف الدويش في نهاية زيارته عن سعادته لما يشهده المهرجان فعاليات و حضور كبير للزوار، بالإضافة الى أن بلدية الجبيل تطمح لاستمرار مهرجان موروث الجبيل خلال الأعوام القادمة دعما للجوانب التراثية والثقافية بالمحافظة.

وأضاف بأن هذه الفعاليات والبرامج التي تنفذها البلدية تحظى باهتمام كبير من قبل محافظ محافظة الجبيل الاستاذ عبدالله العسكر الذي يبذل الكثير من الجهد لأجل تفعيل البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع.

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