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قطاع خدمات المياه في الطائف يبدأ في تنفيذ 3 مشاريع بيئية بتكلفة تتجاوز 326 مليون ريال

قطاع خدمات المياه في الطائف يبدأ في تنفيذ 3 مشاريع بيئية بتكلفة تتجاوز 326 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=553535
المناطق - مكة المكرمة

أعلن قطاع توزيع خدمات المياه في الطائف البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية تهدف لإيصال خدمة الصرف الصحي للمواطنين وزيادة نسبة التغطية والقضاء على طفوحات مياه الصرف الصحي، وذلك بقيمة تتجاوز 326 مليون ريال.
وأكد المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه المشاريع البيئية تخدم عدداً من أحياء محافظة الطائف، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لقطاع توزيع خدمات المياه لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي؛ لمواكبة التوسع العمراني وتلبية احتياج العملاء.
وأوضح الغامدي أن هذه المشاريع شملت تنفيذ خط الصرف الصحي الناقل من الحوية إلى محطة المعالجة شمال الطائف، وعقد إنشاء واستكمال خط الصرف الصحي الرئيس الناقل إلى محطة المعالجة شمال الطائف، وتنفيذ خطوط صرف صحي رئيسة بمنطقة الحوية، مبيّناً أن خط الصرف الصحي الناقل من الحوية إلى محطة المعالجة شمال الطائف سينفذ بطول (18550) متر طولي، وبتكلفة بلغت (197) مليون ريال ومدة تنفيذ (36) شهراً.
وقال “إن عقد تنفيذ إنشاء واستكمال خط الصرف الصحي الرئيس الناقل إلى محطة المعالجة شمال الطائف، يتضمن تنفيذ خط بطول (2100) متر طولي، وتبلغ قيمة المشروع أكثر من (32) مليون ريال”. لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ عقد مشروع خطوط صرف صحي رئيسة بمنطقة الحوية، بقيمة تتجاوز (97) مليون ريال بأطوال تبلغ (29500) متر طولي من الخطوط، مبيناً أن هذه المشاريع تهدف إلى إيصال خدمة الصرف الصحي للمواطنين وزيادة نسبة التغطية والقضاء على طفوحات مياه الصرف الصحي.
من جانبه أوضح المهندس سعيد الوادعي مدير قطاع المياه بمحافظة الطائف، أن هذه المشاريع تخدم أحياء: (الحوية، مخططات سلطانة، مخططات حي العارمية، مخططات حي الرويدف، وجزء من الجوهرة، مخططات الواسطة ومثملة والرحاب، والقميع وريحة)، مبيناً أن عدد التوصيلات بلغت (58.000) توصيلة.

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