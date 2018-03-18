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طرق التخلص من “شخبطة” طفلكِ على الجدران

طرق التخلص من “شخبطة” طفلكِ على الجدران
http://almnatiq.net/?p=553539
المناطق _ الرياض

ما من أم لم تواجه مفاجأة اللوحات الفنية التي يرسمها طفلها على الحوائط، وأيضاً المنضدات أو حتى المقاعد، ظناً منه أنها طريقة للتعبير عن فنه وبالطبع ستسعد أمه..

وهناك دراسات عديدة أجمعت على أن هذا التصرف، الذي يزعج الأم، هو أمر صحي جداً من الأفضل ألا تواجهيه بغضب أو توبيخ، ولكن علميه أن يستخدم الورقة والألوان لأنها إحدى الطرق لاكتشاف مواهبه.

ولكن بعد التوجيه والقيام بدوركِ التربوي، تبقى مشكلة الحوائط المتسخة، وهنا قدم موقع «All *You» طريقة بسيطة جداً للتخلص من أثار الألوان.

فإذا رسم طفلك بألوان من الشمع على الحوائط يمكنكِ التخلص من هذه الرسومات من خلال قطعة قماش ومعجون الأسنان، الذي سيزيل الشمع الملون دون الإخلال بألوان الحائط، أما بالنسبة للأسطح الخشبية فيمكنكِ تنظيفها بالمايونيز، حيث تعمل تركيبة الزيت والبيض على إزالة الشمع مع الحفاظ على الخشب دون تبقي أى أثار للشمع.

أما إذا استخدم طفلك الألوان الحبر فيمكنكِ الاعتماد على الكحول الأبيض، ولكن من الأفضل الإسراع بإزالته، لأنه كلما زاد الوقت صعب تنظيف البقعة أو الشخبطة.

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