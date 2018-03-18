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سماحة مفتي المملكة يرعى ملتقى صندوق طلاب المنح بجامعة الملك سعود.. الثلاثاء القادم

سماحة مفتي المملكة يرعى ملتقى صندوق طلاب المنح بجامعة الملك سعود.. الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=553542
المناطق _ واس

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تنظم جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء المقبل، الملتقى الأول للصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح الدراسية بالجامعة.
وثمّن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر في تصريح له رعاية سماحة مفتي عام المملكة للملتقى، معبرًا عن تقديره للجهات المانحة للصندوق الخيري لرعاية طلاب المنح واهتمامها ببرامجه ومن بينها هذا الملتقى الذي تجتمع فيه الشخصيات الاعتبارية من علماء ومسؤولين ورجال أعمال، وكذلك المؤسسات ذات الاهتمام برعاية ودعم طلاب المنح الذين يعدون ركيزة أساساً في تكوين الجامعة.
ومن جانبه قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس مجلس أمناء الصندوق الخيري الدكتور محمد بن صالح النمي إن طلاب المنح يحضون باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ومتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي مدير الجامعة، كجزء من عناية المملكة بطلاب المنح القادمين من بلدان العالم الشقيقة والصديقة.
ويأتي هذا الملتقى ليحقق أحد أهداف المنح الدراسية وهو ربط طلاب المنح بالعلماء الكبار في هذه البلاد، فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع في دعم ورعاية هذه الفئة الغالية من طلاب الجامعة.
ويتضمن الملتقى الذي يدعمه صندوق موظفي سابك الخيري ( بِـر ) كلمةً لسماحة المفتي، وأخرى لمعالي مدير الجامعة، بالإضافة إلى ندوة حول عدد من القضايا التي تهم طلاب المنح بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، والدكتور سطام النمي مدير إدارة المنح الدراسية في وزارة التعليم، ويديرها الدكتور خالد بن محمد الشنيبر المدير التنفيذي للصندوق.

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