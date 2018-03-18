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حرس الحدود يضبط “13” مهرباً معهم “305” كيلو جرام حشيش مخدر في القطاع الجنوبي

حرس الحدود يضبط “13” مهرباً معهم “305” كيلو جرام حشيش مخدر في القطاع الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=553545
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان – نجران – عسير) بعد توفيق الله خلال الفتره  ٢٣ /٦/ ١٤٣٩هـ وحتى ٢٩ /٦/  ١٤٣٩ هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات  من مادة الحشيش  المخدر .

وأضاف أنه تم رصد عدة أشخاص قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مماحتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (١٣) ثلاثة عشر مهرباً، منهم (٧)  سبعة مهربين إثيوبيي الجنسية و(٤) أربعة مهربين من الجنسية اليمنية و(١) شخص ارتيري الجنسية و(١) شخص سعودي الجنسية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم(٣٠٥٫٢) ثلاثمائة وخمسة كيلوجرام وجرامين  من مادة الحشيش المخدر.. وفي حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لتهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، وأنهم عازمون على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها عبر الحدود والله ولي التوفيق.

 

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