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صدمة قطرية بعد تصريح مسؤولين أمريكيين بأن أزمة قطر لن تبحث خلال زيارة ولي العهد

صدمة قطرية بعد تصريح مسؤولين أمريكيين بأن أزمة قطر لن تبحث خلال زيارة ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=553549
المناطق _الرياض

خيبت تصريحات مسئولين أمريكيين نظام الحمدين بعد تأكيدهم، على أن أزمة قطر لن تكون مطروحة للنقاش ضمن الموضوعات التي سيناقشها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس ترامب.

وأشار المسؤولين الأمريكيين أن المباحثات ستتناول الاتفاق على مواجهة إيران وتدخلاتها في المنطقة وتعديل الاتفاق النووي وإيجاد مخرج للأزمة السورية، وإجبار ميليشيات الحوثي على القبول بالمفاوضات في اليمن وتحريك العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ومن المقرر ان تكون من ضمن أهداف زيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن هذا الأسبوع، تعزيز التعاون الاقتصادي، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الشركات الأمريكية.

وأكدت مصادر أمريكية، أن إعلان البيت الأبيض وترحيبه بزيارة ولي العهد يؤكد رغبة أمريكية في تعميق علاقة استراتيجية أمنية واقتصادية مع الحليف السعودي.

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