شرطة جازان تميط اللثام عن أختفاء وافد بيش

المناطق _ جازان

استطاعت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة بيش إماطة اللثام عن أختفاء وافد من جنسية عربية يبلغ من العمر ١٩ عام وفكت لغز إختفائه في وقت قياسي حيث عثرت عليه مقتولاً بإحدى المزارع في قرى محافظة صبيا .

وتعود تفاصيل الحادثة أن ضابط الخفر بشرطة محافظة بيش تبلغ من قبل وافد من جنسية عربية عن تغيب أبنه البالغ من العمر ١٩ عاما بعد خروجة من البيت في ظروف غامضة ولايتهم أحداً وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق بحث وتحري متخصص من شرطة المحافظة قام بدراسة البلاغ والتحري عن تحركات الشاب المتغيب ودراسة سيرته الذاتية والتي اثبتت ان له نشاط في ترويج وبيع نبات القات المحضور كما أنه له من يشاركة في تلك العمليات وانه كان آخر عهد له بهم في الليله التي تسبق تغيبه تم التعرف عليهم واتضح انهم ثلاثه شبان تم رصدهم والايقاع بهم واحداً تلو الاخر وبمجابهتهم بما يتوفر لدى جهة الضبط من معلومات أعترفوا بإصطاحبه لأرض فضاء بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا وضربه حتى فارق الحياة معللين فعلتهم بالاختلاف على قيمة حملة من نبات القات المحضور

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال الأمن بشرطة محافظة بيش في فك غموض الحادثة مقدماً شكره لهم ومؤكدا بأن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره