احدث الأخبار

الجزيرة القطرية تتخبط وتزعم ان ترامب عزل “تليرسون” بسبب اصابته بالإسهال
أبرز المواد
 عبدالله آل مسفر يتخرج برتبة ملازم من كلية سعيد آل مكتوم البحرية في أبوظبي
مجتمع المناطق
 شرطة جازان تميط اللثام عن أختفاء وافد بيش
أبرز المواد
 مقتل 3 حوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني غرب تعز
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7728.06 نقطة
أبرز المواد
 أمير تبوك يرعى معرض “الفيصل: شاهد وشهيد” بمركز الأمير سلطان الحضاري
أبرز المواد
 العواد :يصدر قراراً بإنشاء “مركز للأرشيف الإعلامي الوطني”
أبرز المواد
 صدمة قطرية بعد تصريح مسؤولين أمريكيين بأن أزمة قطر لن تبحث خلال زيارة ولي العهد
أبرز المواد
 حرس الحدود يضبط “13” مهرباً معهم “305” كيلو جرام حشيش مخدر في القطاع الجنوبي
أبرز المواد
 سماحة مفتي المملكة يرعى ملتقى صندوق طلاب المنح بجامعة الملك سعود.. الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 طرق التخلص من “شخبطة” طفلكِ على الجدران
أبرز المواد
 قطاع خدمات المياه في الطائف يبدأ في تنفيذ 3 مشاريع بيئية بتكلفة تتجاوز 326 مليون ريال
منطقة مكة المكرمة
حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

أبرز المواد
انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

أبرز المواد
3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

أبرز المواد
الإعلام القطري مشغول بحديث ولي العهد عن إيران ..!

الإعلام القطري مشغول بحديث ولي العهد عن إيران ..!

أبرز المواد

الجزيرة القطرية تتخبط وتزعم ان ترامب عزل “تليرسون” بسبب اصابته بالإسهال

الجزيرة القطرية تتخبط وتزعم ان ترامب عزل “تليرسون” بسبب اصابته بالإسهال
http://almnatiq.net/?p=553574
المناطق _ الرياض
في تخبط آخر لقناة الجزيرة القطرية، زعمت القناة القطرية أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قام بعزل وزير خارجيتة “ريكس تليرسون”، خلال إصابته بنوبة اسهال.
وكانت القناة قد بدأت في التخبط والبكاء على تليرسون التي يوصف بأنه من الحلفاء القطريين وأحد المعارضين لسياسة ترامب الجديدة وخاصة مع الإتفاق النووي الإيراني.
وكان الإعلام القطري قد استقبل عزل تليرسون بنوع من التوتر كون نظام الحمدين كان يعول عليه حل الأزمة القطرية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وخاصة بعد التأكيد على أن الأزمة القطرية صغيرة جدا جدا.

روابط ذات صلة

شرطة جازان تميط اللثام عن أختفاء وافد بيش

شرطة جازان تميط اللثام عن أختفاء وافد بيش
مقتل 3 حوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني غرب تعز

مقتل 3 حوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني غرب تعز
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7728.06 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7728.06 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*