الجزيرة القطرية تتخبط وتزعم ان ترامب عزل “تليرسون” بسبب اصابته بالإسهال

المناطق _ الرياض

في تخبط آخر لقناة الجزيرة القطرية، زعمت القناة القطرية أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قام بعزل وزير خارجيتة “ريكس تليرسون”، خلال إصابته بنوبة اسهال.

وكانت القناة قد بدأت في التخبط والبكاء على تليرسون التي يوصف بأنه من الحلفاء القطريين وأحد المعارضين لسياسة ترامب الجديدة وخاصة مع الإتفاق النووي الإيراني.

وكان الإعلام القطري قد استقبل عزل تليرسون بنوع من التوتر كون نظام الحمدين كان يعول عليه حل الأزمة القطرية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وخاصة بعد التأكيد على أن الأزمة القطرية صغيرة جدا جدا.