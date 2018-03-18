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شاهد .. الدكتور مطلق المطيري يبكي مذيع عراقي بعد أن تحدث عن عروبة العراق الأصيلة

شاهد .. الدكتور مطلق المطيري يبكي مذيع عراقي بعد أن تحدث عن عروبة العراق الأصيلة
http://almnatiq.net/?p=553577
المناطق _ الرياض

في لقاء ضرب كثيراً على عروبة العراق وأهمية رجوعها للحضن العربي، بكى خلاله مذيع قناة “سامراء” العراقية، بعد أن تناول اللقاء تاريخ العراق وثقافته وعشائره العربية الأصيلة التي تسكن معظم أرجائه.
وكان ضيف اللقاء الدكتور المتألق كعادته مطلق بن سعود المطيري أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود الذي فند خلال اللقاء أكاذيب الإعلام الإيراني وعملاءه عندما أكد أن “المملكة العربية السعودية تريد ان يكون هناك عراق موحد وعربي.
الملفت في اللقاء الذي كان شيقاً بما يمتلكه الدكتور مطلق، هو بكاء المذيع العراقي حينما قال الدكتور مطلق: “مثل ما ذكرت أنت أن الجغرافيا هي قدري كذلك العروبة هي قدر العراق واصل العراق، ولما نحن في السعودية نتكلم عن عروبة العراق واصل العراق فلم نأتي بجديد وعروبة العراق ليست اختراق سعودي ولكن هي عروبة أصالة وعروبة ارض وعروبة إنسان وعروبة تاريخ وعروبة كفاح وعروبة نضال”.
وزاد من ذرف المذيع العراق للدموع حديث الدكتور مطلق الذي جاء فيه: “تعلمنا من أبطال العراق وتعلمنا من أحداث كبيرة في العراق ، وإنا ضد فرسنة وايرنة الشعب العراقي لأن هذا ضد انتمائي العربي وضد قوميتي العربية وضد أصلي والإنسان يدافع عن أصله وعروبته وتاريخه”.
وجاء ضمن حديث االدكتور مطلق: “أما العلاقات العراقية الإيرانية فهذه مسئول عنها صانع القرار العراقي والمملكة لم تأتي للعراق لتزاحم إيران ، نحن أمام شعب عريق و حضارة وهذا أملنا في العراق وبلد الحضارة لا يموت والعراق يمرض ولكن لا يموت بسبب عمقه الحضاري”.

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