احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل
أبرز المواد
 حذار.. ارتفاع طفيف بالسكر قد يكون خطرا على القلب والكلى
أبرز المواد
 ميليشيا الانقلاب تفرض مدرسين ينتمون لها على المدراس الخاصة لتدريس فكرهم الطائفي
أبرز المواد
 مقتل عشرات الحوثيين بقصف للتحالف على الحديدة
أبرز المواد
 بخمسة ريالات.. الكتاب المخفض في معرض الرياض الدولي للكتاب 
أبرز المواد
 اتفاق إيران النووي يترنح.. ومايو موعد ضربة ترامب القاضية
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من سيطرة الحوثيين ‏في الجوف ‏
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي .. سان جيرمان يقتنص فوزا صعبا من نيس
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يلتقي وكيل الإمارة للشؤون الأمنية 
أبرز المواد
 معرض الكتاب يتيح المجال لقيادة المرأة للسيارة 
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يدشن خطة مكاتب الأحوال المدنية للخدمات السريعة
أبرز المواد
 مدير جامعة الإمام يتسلم رخصة متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام
منطقة الرياض
حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

أبرز المواد
انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

أبرز المواد
شاهد.. “شبح” يذهل موظفي الأمن في إحدى محطات الصين

شاهد.. “شبح” يذهل موظفي الأمن في إحدى محطات الصين

أبرز المواد
3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

أبرز المواد

الدوري الفرنسي .. سان جيرمان يقتنص فوزا صعبا من نيس

الدوري الفرنسي .. سان جيرمان يقتنص فوزا صعبا من نيس
http://almnatiq.net/?p=553677
المناطق - وكالات

حقق باريس سان جرمان المتصدر فوزا صعبا على مضيفه نيس 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح ألان سان-مكسيمان التسجيل لنيس في (د.17)، وأدرك الأرجنتيني أنخل دي ماريا التعادل لسان جرمان بعد أربع دقائق، ثم انتظر الأخير حتى (د.82) لتسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي داني ألفيش.

واقترب سان جرمان من استعادة اللقب الذي انتزعه منه موناكو في الموسم الماضي، إذ ابتعد عنه بالذات بفارق 17 نقطة ليصبح (83 نقطة) معززا صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ويقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، بينما تجمد رصيد نيس عند 42 نقطة في المركز الثامن بقيادة مديره الفني لوسيان فافر.

يذكر أن سان جرمان يفتقد مهاجمه البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، الذي خضع قبل أسبوعين لعملية جراحية في القدم ستبعده على الأرجح حتى نهاية مايو.

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل
حذار.. ارتفاع طفيف بالسكر قد يكون خطرا على القلب والكلى

حذار.. ارتفاع طفيف بالسكر قد يكون خطرا على القلب والكلى
ميليشيا الانقلاب تفرض مدرسين ينتمون لها على المدراس الخاصة لتدريس فكرهم الطائفي

ميليشيا الانقلاب تفرض مدرسين ينتمون لها على المدراس الخاصة لتدريس فكرهم الطائفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*