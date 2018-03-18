فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في شمالي محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري ، إن قوات الجيش حررت عدد من المواقع في جبال الظهرة ، وجبل المهور، ومواقع الخور وصيح، في مديرية برط العنان شمالي لبمحافظة.
وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية ” 26 سبتمبر” ، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش في تلك المواجهات وقصف مواقع المليشيا.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً على المليشيا في معسكر ” طيبة الإسم” الإستراتيجي في ظل استمرار المعارك بين الجانبين.
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من سيطرة الحوثيين في الجوف
فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في شمالي محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.
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