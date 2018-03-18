الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من سيطرة الحوثيين ‏في الجوف ‏

المناطق - واس

فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في شمالي ‏محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.‏

‏ وقال مصدر عسكري ، إن قوات الجيش حررت عدد من ‏المواقع في جبال الظهرة ، وجبل ‏المهور، ومواقع الخور ‏وصيح، في مديرية برط العنان شمالي لبمحافظة.‏

‏ وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية ” 26 سبتمبر” ، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف ‏العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش ‏في تلك ‏المواجهات وقصف مواقع المليشيا.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً ‏على المليشيا في معسكر ” طيبة الإسم” ‏الإستراتيجي في ‏ظل استمرار المعارك بين الجانبين.‏