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الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من سيطرة الحوثيين ‏في الجوف ‏

الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من سيطرة الحوثيين ‏في الجوف ‏
http://almnatiq.net/?p=553682
المناطق - واس

فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في شمالي ‏محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.‏
‏ وقال مصدر عسكري ، إن قوات الجيش حررت عدد من ‏المواقع في جبال الظهرة ، وجبل ‏المهور، ومواقع الخور ‏وصيح، في مديرية برط العنان شمالي لبمحافظة.‏
‏ وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية ” 26 سبتمبر” ، أن طيران الأباتشي التابع للتحالف ‏العربي شارك بفاعلية في إسناد الجيش ‏في تلك ‏المواجهات وقصف مواقع المليشيا.‏
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، تفرض حالياً حصاراً ‏على المليشيا في معسكر ” طيبة الإسم” ‏الإستراتيجي في ‏ظل استمرار المعارك بين الجانبين.‏

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