اتفاق إيران النووي يترنح.. ومايو موعد ضربة ترامب القاضية

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قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو المقبل، وفق ما ذكرت قناة CBS الأميركية.

وأضاف: “الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو. في الوقت الحالي لا يبدو أنه سيُمدد”.

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر “نعم”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كوركر

وكان ترامب، الذي أقال قبل يومين وزير خارجيته ركس تيلرسلون مشيرا إلى خلافات على ملفات عدة معه أبرزها الملف النووي،  قد أعرب مرارا عن رفضه للاتفاق المبرم مع إيران، واصفا إياه بـ “الرهيب”.

ووضع ترامب مستقبل الاتفاق النووي مع إيران على المحك، بعد أن حذر في يناير الماضي من انسحاب الولايات المتحدة منه ما لم ينجح الحلفاء الأوروبيون أو الكونغرس في “إصلاح العيوب الكارثية في الصفقة”.

ويبعث اختيار ترامب، مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، ليحل مكان تيلرسلون، رسالة واضحة بمضيه قدما في موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، مع اقتراب الموعد النهائي لإصلاحه في 12 مايو المقبل.

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