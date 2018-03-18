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بخمسة ريالات.. الكتاب المخفض في معرض الرياض الدولي للكتاب 

بخمسة ريالات.. الكتاب المخفض في معرض الرياض الدولي للكتاب 
http://almnatiq.net/?p=553689
المناطق - وليد الحمود
بمبادرة من وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع الشركة الوطنية للتوزيع ، يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام جناح الكتاب المخفض الذي يباع بقيمة 5 ريال بمختلف التخصصات الثقافية والعلمية ، وفي حديث للمناطق قال المشرف العام على جناح الكتاب المخفض الأستاذ عبدالله العتيق بأن هذا الجناح ينظم لأول مره في معرض الرياض وسبق أن تم تنظيمه في معرض القصيم للكتاب ، وأضاف بأن الجناح شهد مع أيام المعرض الأولى إقبالا كبيرا ومنقطع النظير من زوار معرض الكتاب بمختلف فئاتهم العمرية .

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