بخمسة ريالات.. الكتاب المخفض في معرض الرياض الدولي للكتاب 

المناطق - وليد الحمود

بمبادرة من وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع الشركة الوطنية للتوزيع ، يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام جناح الكتاب المخفض الذي يباع بقيمة 5 ريال بمختلف التخصصات الثقافية والعلمية ، وفي حديث للمناطق قال المشرف العام على جناح الكتاب المخفض الأستاذ عبدالله العتيق بأن هذا الجناح ينظم لأول مره في معرض الرياض وسبق أن تم تنظيمه في معرض القصيم للكتاب ، وأضاف بأن الجناح شهد مع أيام المعرض الأولى إقبالا كبيرا ومنقطع النظير من زوار معرض الكتاب بمختلف فئاتهم العمرية .