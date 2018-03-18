ميليشيا الانقلاب تفرض مدرسين ينتمون لها على المدراس الخاصة لتدريس فكرهم الطائفي

المناطق - عدن

فرضت ميليشيا الانقلاب الحوثية الايرانية على المدارس الخاصة بصنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرتها مدرسين ينتمون لها سلاليا وعقديا لتدريس منهج التربية الاسلامية بهدف استكمال نشر فكرهم الطائفي المقيت على تلك المدراس بعد ان فرضته على المدراس الحكومية بالقوة من خلال تغيير مناهج التربية الاسلامية بما يوافق فكرهم ويطبق تعليمات وملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي .

واوضحت المصادر الاعلامية في الداخل اليمني نقلا عن مصادر تربوية ان ميليشيا الحوثي الانقلابية فرضت مدرسين موالين لها على عدد من المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات التي تقع تحت سيطرتها لتدريس مادة التربية الاسلامية، في سياق تسييس التعليم لخدمة مشاريعها الخاصة وبما يتفق مع فكرهم الطائفي المقيت .

وبينت تلك المصادر أن ميليشيا الانقلاب الحوثية تهدف من فرض مدرسين من الجنسين لتدريس مادة الإسلامية في المدارس الخاصة لتفخيخ عقول الطلاب ، واستهداف أجيال متكاملة، وحرف مفاهيم الشريعة الإسلامية بعد الإقبال الكبير على المدارس الأهلية بعد تعديل المناهج التي قامت بها تلك الميليشيا الانقلابية في التعليم العام بما يتماشى مع فكرهم الطائفي المقيت وملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي وتنفيذ اجندة ايران الطائفية .

وأكدت المصادر أن مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران هددت مدراء ومديرات المدارس الخاصة بالقتل اذا رفضوا قيام المدرسين التابعين لهم بتدريس ملازم الهالك حسين بدرالدين الحوثي وتغيير مناهج التربية الاسلامية بالمدارس الخاصة بما يتماشى وفكرهم الطائفي .

على صعيد اخر اعتدت مليشيات الحوثي الانقلابية بالضرب على أحدى المعلمات بالعاصمة اليمنية صنعاء وذلك بعد أن طالبت بدفع رواتبها المتأخرة.

وذكرت المصادر الاعلامية في الداخل اليمني أن إحدى المعلمات صرخت مطالبة بدفع مرتبها بعد أن ضاق بها الحال، فهجم عليها مسلحو الحوثي وانهالوا عليها بالضرب.

وتفرض ميليشيا الانقلاب الحوثية رسوما دراسية غير قانونية على الطلاب بواقع الف ريال يمني عن كل طالب ، بالرغم من عدم دفع مرتبات الموظفين في مختلف القطاعات ومنها القطاع التعليمي لمدة تزيد عن العامين.

من جهة اخرى وجهت منظمة حقوق الانسان بمحافظة المحويت مناشدة للأمم المتحدة للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للكشف عن مصير مدرسين تم اختطافهم في 2015م.

وقالت المنظمة في بيان لها إن المختطفين فارع والعقيلي يواجهان مصيراً مجهولاً منذ اختطافهم، وأن مليشيا الحوثي ترفض الإدلاء بأية معلومات عنهم .

ودعت المنظمة ناشطي حقوق الإنسان التعاون معها لكشف مصير التربويين المختطفين الذين ينتميان إلى مديرية حفاش.

وبحسب أسر المختطفين فإن فارع والعقيلي اختطفا بينما كانا في طريقهما للعاصمة صنعاء بداية فبراير 2015 ولا يعلمون شيئا عن مصيرهم حتى اللحظة.

وتواصل مليشيا الحوثي اختطاف وتعذيب آلاف المعتقلين في سجونها منذ ثلاثة اعوام ، بسبب آراءهم السياسية.