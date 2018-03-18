الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل

المناطق - حائل

‏صباح الْيَوْمَ و برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة حائل وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تم افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل (المرحلة الأولى) الذي تبلغ طاقته الاستيعابية عند اكتماله 500 سرير , وتجاوزت تكلفة إنشائه 500 مليون ريال.ويُعتبر إضافة مميزة ونقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمنطقة حائل بشكل خاص والمملكة بشكل عام , حيث يضم العديد الأقسام والعيادات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية .ويتكون هذا الصرح الطبي من 4 طوابق ويشتمل على 55 عيادة في 48 تخصص منها الأورام والقلب والسمنة والأعصاب والكلى وغيرها إضافة إلى أقسام العناية المركزة ووحدة الحروق والمناظير والعمليات وجراحة اليوم الواحد والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام المتخصصة والخدمات المساندة ، وسيُسهم بإذن الله في زيادة عدد الأسرة بالمنطقة وتقليل عدد الإحالات خارجها.يذكر أن منطقة حائل يوجد بها حالياً 12 مستشفى و 109 مراكز رعاية صحية أولية إضافة إلى 5 مراكز متخصصة ( القلب العيون الأسنان الكلى التأهيل الطبي ).