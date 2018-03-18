احدث الأخبار

متحدث جامعة الإمام يوضح حقيقة حادثة دهس الطالبة
أبرز المواد
  معرض الكتاب يخصص 3 منصات لتوقيع الكتب.. وحضور لافت من زوار المعرض 
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل
أبرز المواد
 حذار.. ارتفاع طفيف بالسكر قد يكون خطرا على القلب والكلى
أبرز المواد
 ميليشيا الانقلاب تفرض مدرسين ينتمون لها على المدراس الخاصة لتدريس فكرهم الطائفي
أبرز المواد
 مقتل عشرات الحوثيين بقصف للتحالف على الحديدة
أبرز المواد
 بخمسة ريالات.. الكتاب المخفض في معرض الرياض الدولي للكتاب 
أبرز المواد
 اتفاق إيران النووي يترنح.. ومايو موعد ضربة ترامب القاضية
أبرز المواد
 الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من سيطرة الحوثيين ‏في الجوف ‏
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي .. سان جيرمان يقتنص فوزا صعبا من نيس
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يلتقي وكيل الإمارة للشؤون الأمنية 
أبرز المواد
 معرض الكتاب يتيح المجال لقيادة المرأة للسيارة 
أبرز المواد
حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

أبرز المواد
انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

أبرز المواد
شاهد.. “شبح” يذهل موظفي الأمن في إحدى محطات الصين

شاهد.. “شبح” يذهل موظفي الأمن في إحدى محطات الصين

أبرز المواد
3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

3055 وظيفة شاغرة متنوعة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

أبرز المواد

متحدث جامعة الإمام يوضح حقيقة حادثة دهس الطالبة

متحدث جامعة الإمام يوضح حقيقة حادثة دهس الطالبة
http://almnatiq.net/?p=553714
المناطق - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد الركبان،  أن الحادثة التي تعرضت لها الطالبة ليست دهساً كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانما تعرضت لحادث اصطدام أمام مبنى الجامعة ، و أوضح أنها بخير .

وأكد الركبان في مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن” على قناة mbc، أن أحد مسؤولي الجامعة قام بزيارة الطالبة في أحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان عليها وأنها بصحة جيدة، مشيراً إلى أن إصابتها بسيطة حيث أنها جاءت نتيجة احتكاك مركبة بها أثناء عبورها الطريق.

وقال الركبان أن الحادث وقع خارج أسوار الجامعة، وذلك أمام البوابة المقابلة لطريق عثمان بن عفان، مناشداً إدارة مرور الرياض إقامة مطبات صناعية بالقرب من بوابات الجامعة للحد من سرعة السيارات على طريق عثمان حتى يتمكن الطالبات العبور بأمان، مطالباً الجهات الحكومية المسؤولة بإقامة جسور مشاة عند كل بوابة.

روابط ذات صلة

 معرض الكتاب يخصص 3 منصات لتوقيع الكتب.. وحضور لافت من زوار المعرض 

 معرض الكتاب يخصص 3 منصات لتوقيع الكتب.. وحضور لافت من زوار المعرض 
الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يفتتح مستشفى الملك سلمان بحائل
حذار.. ارتفاع طفيف بالسكر قد يكون خطرا على القلب والكلى

حذار.. ارتفاع طفيف بالسكر قد يكون خطرا على القلب والكلى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*