متحدث جامعة الإمام يوضح حقيقة حادثة دهس الطالبة

المناطق - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد الركبان، أن الحادثة التي تعرضت لها الطالبة ليست دهساً كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانما تعرضت لحادث اصطدام أمام مبنى الجامعة ، و أوضح أنها بخير .

وأكد الركبان في مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن” على قناة mbc، أن أحد مسؤولي الجامعة قام بزيارة الطالبة في أحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان عليها وأنها بصحة جيدة، مشيراً إلى أن إصابتها بسيطة حيث أنها جاءت نتيجة احتكاك مركبة بها أثناء عبورها الطريق.

وقال الركبان أن الحادث وقع خارج أسوار الجامعة، وذلك أمام البوابة المقابلة لطريق عثمان بن عفان، مناشداً إدارة مرور الرياض إقامة مطبات صناعية بالقرب من بوابات الجامعة للحد من سرعة السيارات على طريق عثمان حتى يتمكن الطالبات العبور بأمان، مطالباً الجهات الحكومية المسؤولة بإقامة جسور مشاة عند كل بوابة.