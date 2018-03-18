“أبل” و”غوغل” في جولة ولي العهد الأمريكية

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المناطق - الرياض

ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان سيلتقي كبار المديرين التنفيذين في شركات أميركية خلال زيارته للولايات المتحدة التي تبدأ غدا ولمدة أسبوعين.

وأضافت المصادر أن كلا من شركة APPLE وGOOGLE من بين الشركات التي سيلتقي خلالها الأمير بالتنفيذيين لبحث صفقات وتعاون محتمل إضافة إلى تشجيع الاستثمار في السعودية.

وستأتي هذه الاجتماعات بحسب الوكالة إلى جانب اجتماعات محتملة مع كبار المسؤولين في صناعة السينما في لوس أنجلوس، ومن بين المحطات التي تشملها الزيارة مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، ومركز الطاقة في “هيوستن”.

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