إلغاء لقاء وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني لهذا السبب

المناطق - وكالات

ألغت وزارة الخارجية الإيرانية اللقاء الذي كان مقررا بين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن اللقاء قد ألغي بسبب إصابة ظريف بوعكة صحية، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وأفادت الوكالة بأن المتحدث باسم الخارجية صرح، اليوم الأحد: “إنه نظرا إلى استمرار إصابة وزير الخارجية ظريف بوعكة صحية منذ يوم أمس، والتي على إثرها تم نقله إلى المستشفى لساعات عدة، وكذلك حاجته إلى الاستراحة التامة حسب توصية الطبيب المعالج، فإن جميع برامجه ولقاءاته أمس واليوم ومنها لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي تأجل إلى اليوم قد ألغيت”.

وأضاف قاسمي أن “وزير الخارجية العماني الذي يزور إيران على رأس وفد سياسي واقتصادي، قد أجرى لحد الآن محادثات مثمرة مع عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومحافظ البنك المركزي الإيراني، وسيلتقي ظهر اليوم رئيس الجمهورية حسن روحاني”.