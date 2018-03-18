احدث الأخبار

إلغاء لقاء وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني لهذا السبب
أبرز المواد
 “أبل” و”غوغل” في جولة ولي العهد الأمريكية
أبرز المواد
 مصر والإمارات: الدول الأربع متمسكة بالمطالب الـ13 حول قطر
أبرز المواد
 هيئة الرياضة تبدأ تجهيزات مهرجان “رياضات المغامرة”
أبرز المواد
 وطن بلا مخالف تضبط 793,421 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل
أبرز المواد
 السكّر لعلاج الإنفلونزا!
أبرز المواد
 “خبير” يكشف سر اختفاء الطائرة الماليزية الغامضة.. ويتحدث عن مفاجأة
أبرز المواد
 برشلونة يعزز صدارته بالليغا بثنائية في شباك بلباو
أبرز المواد
 دوريات أمن الخرج تطيح بصاحب جيب لكزس امتنع من الوقوف أمام نقطة تفتيش ودهس رجل أمن
أبرز المواد
 جناح الإمارات في معرض الرياض الدولي للكتاب.. جذور راسخة وتاريخ عريق وأسس ثابتة 
أبرز المواد
 “القلطي” يدشن مبادرتي “راقب ونراقب” و”الإصحاح البيئي” ببلدية المندق
منطقة الباحة
 اختتام الملتقى الأول لأيتام محافظة العقيق بالباحة
منطقة الباحة
حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

حملة “فصل” لقياديين وموظفين في الكهرباء .. لهذا السبب

أبرز المواد
انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

انطلاق أكبر معركة ملكية في التاريخ لـ wwe .. في جدة

أبرز المواد
شاهد.. “شبح” يذهل موظفي الأمن في إحدى محطات الصين

شاهد.. “شبح” يذهل موظفي الأمن في إحدى محطات الصين

أبرز المواد
مذيعة “60 دقيقة” تكشف كواليس لقاء ولي العهد .. وتؤكد : ليس للسعوديين ما يخفونه

مذيعة “60 دقيقة” تكشف كواليس لقاء ولي العهد .. وتؤكد : ليس للسعوديين ما يخفونه

أبرز المواد

إلغاء لقاء وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني لهذا السبب

إلغاء لقاء وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=553769
المناطق - وكالات

ألغت وزارة الخارجية الإيرانية اللقاء الذي كان مقررا بين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن اللقاء قد ألغي بسبب إصابة ظريف بوعكة صحية، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وأفادت الوكالة بأن المتحدث باسم الخارجية صرح، اليوم الأحد: “إنه نظرا إلى استمرار إصابة وزير الخارجية ظريف بوعكة صحية منذ يوم أمس، والتي على إثرها تم نقله إلى المستشفى لساعات عدة، وكذلك حاجته إلى الاستراحة التامة حسب توصية الطبيب المعالج، فإن جميع برامجه ولقاءاته أمس واليوم ومنها لقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي تأجل إلى اليوم قد ألغيت”.

وأضاف قاسمي أن “وزير الخارجية العماني الذي يزور إيران على رأس وفد سياسي واقتصادي، قد أجرى لحد الآن محادثات مثمرة مع عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومحافظ البنك المركزي الإيراني، وسيلتقي ظهر اليوم رئيس الجمهورية حسن روحاني”.

روابط ذات صلة

“أبل” و”غوغل” في جولة ولي العهد الأمريكية

“أبل” و”غوغل” في جولة ولي العهد الأمريكية
مصر والإمارات: الدول الأربع متمسكة بالمطالب الـ13 حول قطر

مصر والإمارات: الدول الأربع متمسكة بالمطالب الـ13 حول قطر
هيئة الرياضة تبدأ تجهيزات مهرجان “رياضات المغامرة”

هيئة الرياضة تبدأ تجهيزات مهرجان “رياضات المغامرة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*