الاتفاق يواجه الفتح وديًا والشيخ والسيد يلتحقان بالتدريبات 

التحق محترفا الاتفاق المصريان المدافع حسين السيد ولاعب الوسط أحمد الشيخ اليوم الأحد في تدريبات الفريق، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحها لهما مدرب الفريق سعد الشهري.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليومية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحت إشراف الشهري الذي عمد إلى تنويع حصص التدريب مابين النواحي اللياقية والفنية.

وواصل المهاجم يوسف السالم والمدافع أحمد الحبيب برنامجيهما العلاجي تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي.

من جهة أخرى يخوض الفريق مواجهة ودية أمام الفتح في الأحساء يوم الجمعة المقبل، وذلك استثماراً لفترة توقف الدوري.