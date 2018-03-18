تواصل مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ( الصداقة 2018)

المناطق - واس

تستمر مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ( الصداقة 2018) , الذي بدأ منذ أيام بميدان شمال 2 بالمنطقة الشمالية، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية .

وتضمن برنامج التدريب ، التدريب على عمليات الحرب النظامية والغير نظامية. وكذلك عمليات التخطيط التنسيق المشترك والتدريب على أساليب الحرب الحديثة، كما أنه سيتم خلال الأيام القادمة التدريب على تنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والحربية واستخدام أساليب الحرب المتطورة وزيادة التنسيق العملياتي والعسكري .

وسيختتم تمرين ” الصداقة 2018 ” فعالياته صباح يوم الأربعاء القادم في مقر التمرين بميدان شمال2 بالمنطقة الشمالية بمناورات تنفذ فيها جميع العمليات التي تم التدريب عليها، بمشاركة جميع الوحدات من الجانبين.