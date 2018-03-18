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إمارة جازان: لا صحة لما يتداول عن استقبال طلبات توظيف ومساعدات مالية

إمارة جازان: لا صحة لما يتداول عن استقبال طلبات توظيف ومساعدات مالية
http://almnatiq.net/?p=553785
المناطق - جازان
أصدرت امارة منطقة جازان بيانا اعلاميا وذلك تعقيباً على الرسائل المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إستقبال إمارة منطقة جازان لطلبات التوظيف والمساعدات المالية .
أوضح المتحدث الرسمي للإمارة الأستاذ علي بن موسى زعلة بأن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات ، مؤكداً بأن إمارة المنطقة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لا علاقة لها بمثل هذه الأمور التي تحكمها إجراءات نظامية ، وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف والمساعدات التقدم بطلباتهم مباشرة للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بمدينة جازان ومختلف المحافظات لدراسة الحالات وإتخاذ ما يلزم حيالها حسب التعليمات.

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