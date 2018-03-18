الأمير أحمد بن فهد يقيم مأدبة عشاء لأهالي محافظة الجبيل

أقام صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد مأدبة عشاء لأهالي محافظة الجبيل العزيزة بمناسبة زيارة سموه التفقدية للمحافظة، وذلك في مقر مبنى المحافظة.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم شرف سموه قاعة الاحتفال المعد لاستقبال الأهالي، بعدها ابتدأ الحفل الخطابي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم محافظ الجبيل المكلف الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر رحب في مستهلها بسمو نائب أمير المنطقة والحضور، معرباً عن سعادة الجميع بزيارة سموه للمحافظة، مثمنا ماتلقاه جميع الأجهزة الحكومية بالمحافظة من دعم كبير من سمو أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه، مبينا بأن هذه الزيارة تأتي استكمالا وشاهدا على ذلك الدعم، وعلى حرص سموهما على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة تنفيذا للتوجيهات السديدة من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.