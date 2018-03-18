400 عنوان تتيحها وزارة الثقافة والاعلام مجانا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018

المناطق - منال الدوسري

كشفت وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، عن تفاصيل المبادرة التي بدء العمل بها مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، وهي بعنوان “القراءة للجميع” حيث تم توزيع قرابة ١٠٠ الف نسخة وتضمنت مايقارب 400 عنوان.

وقال فيصل المرغلاني، المشرف العام على الإدارة العامة للمكتبات التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية، أن اتفاقية تمت بين وزارة الثقافة والإعلام والشركة الوطنية للتوزيع تتمثل في مبادرة باسم ” الثقافة للجميع” ستقوم خلالها الشركة بتوفير رابط إلكتروني https://www.b8ks.com ، ويسمح للزوار بتصفح عدد من الكتب وطلب نسخ منها وستصلهم إلى مقر إقامتهم، وتهدف هذه المبادرة بحسب المرغلاني، الى تعزيز المهارات القرائية وتعزيز ثقافة القراءة من خلال إهداء كتب للمستفيدين مجانا.

واوضح المرغلاني، أن بإمكان الجميع الدخول على المنصة الالكترونية والتسجيل بالموقع مع إدخال كافة البيانات والعنوان بالكامل واختيار العناوين والتي لاتتجاوز ثلاثة عناوين وسيتم إيصالها لمحل إقامته، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة ومبادرات أخرى إلى العمل على رفع المشاركة المجتمعية، وإيجاد متنفس ثقافي بالمجان لمحبي القراءة حتى وان لم يستطع الحضور الى الرياض، وكذلك تعمل الوزارة على توفير خدمة لمن تمنعهم ظروفهم الخاصة من الحضور والمشاركة في الاختيار للكتب المحببة، وستعمل الوزارة جاهدة بتوفير حوالي 400 عنوان مثري لجميع الفئات ونعمل على زيادة العدد في المعارض المقبلة.