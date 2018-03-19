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الأخضر يبدأ تدريباته في معسكره بإسبانيا

الأخضر يبدأ تدريباته في معسكره بإسبانيا
http://almnatiq.net/?p=553799
المناطق - واس

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية ، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا .
وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، تلى ذلك تدريبات تكتيكية نفذها المدير الفني إخوان انطونيو بيتزي ركزت على لعب الكرة السريعة والضغط على حامل الكرة.
على صعيد متصل، واصل لاعب خط الوسط نواف العابد برنامجه العلاجي في الملعب برفقة الجهاز الطبي.
من جهة أخرى زار فريق من لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقر إقامة بعثة المنتخب لإجراء فحوصات المنشطات لكافة اللاعبين، إذ تُعد الزيارة ضمن خطة اللجنة لفحص لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال خلال معسكراتها الإعدادية قبل انطلاق النهائيات.
وسيجري المنتخب السعودي غداً عند الخامسة مساءً “بتوقيت أسبانيا” حصة تدريبية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

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