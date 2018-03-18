أراضي بلدية بيش تنهي ملف منح مخطط ٥٤  المخصصة لمستحقيها منذ أعوام

المناطق - جازان

عبر المواطنون المستحقون من منح مخطط ٥٤ أ/ب بمحافظة بيش بمنطقة جازان عن سعادتهم الغامرة بهذه الخطوة الرائدة من قبل بلدية محافظة بيش ممثلة في إدارة الأراضي التي عملت بكل تفانٍ مع الجهات ذات العلاقة لتصفية المخطط ٥٤ أ/ب من النزاعات والشوائب التي عرقلت تسليمه لمستفيديه مما طال انتظارهم وكادوا يفقدون الأمل في تملكهم للأراضي المخصصه لهم منذ مدة طويلة وفق الأمر السامي الكريم بذلك.

وقال المواطن علي ابراهيم هكلام ان هذا الانجاز الذي تقوم به أمانة جازان ممثلة في بلدية بيش سيضفي على حياتنا الكثير من الاستقرار والأمان لنا ولمستقبل اطفالنا في هذا الوطن الذي وجدنا منه كل خير وعطاء في ظل قيادة هذه البلاد العظيمة.

وعبر المواطن عبده محمد حكمي عن سعادته وأسرته بهذه المنحه وأن ذلك لم يكن مستغرب في ظل عطاء هذه البلاد وقيادتها الكريمة.

وأعرب المواطن محمد عقيل ابوشايفي عن شكره وتقديره لبلدية بيش وادارة الأراضي التي تعاملت معنا بكل شفافية ومرونة وسهلت علينا الاجراءات للحصول على المنح المخصصة.

من ناحية أخرى أوضح رئيس بلدية محافظة بيش الأستاذ حسن بن إبراهيم فقيه أن الجهود التي قامت بها بلدية بيش ممثلة في إدارة الأراضي بحكم الإختصاص تأتي وفق تظافر الجهود والعمل الدؤوب مع الإدارات ذات العلاقة لتمكين حصول المستفيدين من المخطط على مخصصاتهم من المنح وفق الأنظمة الواردة بهذا الخصوص وكذلك حرصاً منا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الى تسهيل كل مامن شأنه راحة واستقرار المواطن ، حتى تلمسنا اليوم سعادتهم التي تزيدنا فخراً وهمه لتقديم المزيد من العطاء والعمل لهذا المواطن والوطن الغالي وكل ذلك بفضل الله تعالى وبمتابعة وتوجيه سعادة أمين منطقة جازان.

وأكد أمين منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن ابراهيم الدبيان حرص أمانة منطقة جازان في تسريع عجلة التنمية وحرص القيادة الرشيدة على راحة واستقرار المواطن السعودي في ظل قيادة حكيمة ومتابعة واهتمام أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الذين لايدخرون جهداً في سبيل راحة واستقرار المواطن في هذا البلد الغالي في ظل قيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.