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الجمعية الخيرية للرعاية الصحية تقيم برنامجاً لصحة الفم بتأهيل تبوك الشامل

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية تقيم برنامجاً لصحة الفم بتأهيل تبوك الشامل
http://almnatiq.net/?p=553808
المناطق - تهاني الجهني
أقامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك برنامجاً لصحة الفم والأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة بالتأهيل الشامل بالمنطقة .
ويشمل البرنامج الذي يستمر خمسة أيام الثقيف الصحي ، والفحص والعلاج , وتدريب الحاضنين والحاضنات على الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات أثناء تطبيق الفرشاة بالإضافة لتزويدهم بفرشاة الأسنان الكهربائية حسب الحالة , وتحديد الحالات المتعلقة بصحه اللثة وعلاجها خلال فترة البرنامج .
ويقوم على البرنامج أكثر من 51 طبيب وطبيبة أسنان , إضافة إلى الكادر الفني بمساهمة من الشؤون الصحية بتبوك ومستشفى الملك سلمان العسكري بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .
من جهته قدم مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة محمد بن عبدالله الحربي شكره وتقديره للجمعية والقائمين عليها , مؤكداً حرص التنمية الاجتماعية بالمنطقة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة , مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج سيتجاوز الـ 262 نزيلاً من نزلاء ومنسوبي التأهيل الشامل .

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