الجمعية الخيرية للرعاية الصحية تقيم برنامجاً لصحة الفم بتأهيل تبوك الشامل

المناطق - تهاني الجهني

أقامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك برنامجاً لصحة الفم والأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة بالتأهيل الشامل بالمنطقة .

ويشمل البرنامج الذي يستمر خمسة أيام الثقيف الصحي ، والفحص والعلاج , وتدريب الحاضنين والحاضنات على الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات أثناء تطبيق الفرشاة بالإضافة لتزويدهم بفرشاة الأسنان الكهربائية حسب الحالة , وتحديد الحالات المتعلقة بصحه اللثة وعلاجها خلال فترة البرنامج .

ويقوم على البرنامج أكثر من 51 طبيب وطبيبة أسنان , إضافة إلى الكادر الفني بمساهمة من الشؤون الصحية بتبوك ومستشفى الملك سلمان العسكري بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .