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تعليم تبوك يبدأ في إجراءات تسريع الموهوبين والموهوبات

تعليم تبوك يبدأ في إجراءات تسريع الموهوبين والموهوبات
http://almnatiq.net/?p=553813
المناطق - فايز السميري
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات البدء في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التسريع للطلاب والطالبات والاستعداد لاختبارات النظام في السادس من شهر شعبان المقبل .
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري خلال ترأسه اجتماع اللجنة المعنية بمكتبه اليوم أن ترشيح الطلاب والطالبات يتم استناداً على نتائج المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام1437 هـ -1438 هـ , كما تم تطبيق النظام حسب الدليل الإجرائي للتسريع والذي يتضمن اختيار الطلاب المجتازين للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بنسبة 2 % من نتائج الطلاب المتقدمين للمشروع , وذكر أن تطبيق هذا القرار يأتي دعماً للموهوبين الذين ابدوا تفوقاً غير عادي في دراستهم , حيث يخدم النظام الطلاب والطالبات النوابغ بتنمية مواهبهم في وقت مبكر والاهتمام بقدراتهم ، وكفاءاتهم العلمية بفتح الباب لاستثمار القطاف اليانعة من العقول المبدعة داعياً إلى نشر ثقافة التعرف على الموهوبين ورعايتهم في المجتمع المحلي بما يدعم جودة المخرجات في إطار خطط التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 والعمل على تفعيل المنصات الإلكترونية لتدعيم فعاليات البرنامج, وأكد مدير إدارة الموهوبين بتعليم تبوك علي الرميش أن انطباق الشروط والإجراءات المحددة بنظام التسريع تقضي تسريع الطالب والطالبة حسب النظام مرتين طوال فترة دراستهما , فيما يتم التسريع في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس ، وفي المرحلة المتوسطة يكون التسريع من الصف الأول إلى الثالث.

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