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فوائد صحية للنوم الزائد في عطلة نهاية الأسبوع

فوائد صحية للنوم الزائد في عطلة نهاية الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=553818
المناطق - وكالات

أظهرت دراسات علماء روس عن ميّزات النوم الزائد في عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

وكشفت دراسة أشرف عليها رئيس قسم طب النوم في جامعة موسكو الحكومية الأولى للطب، ميخائيل بولويكتوف، أن الإنسان يمكن أن يتزود بساعات إضافية من النوم “تخزين النوم” خلال الأسبوع لفترة تصل إلى ثلاث ساعات، دون أضرار صحيّة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويجب الاستفادة من ساعات النوم الاحتياطية، التي نامها الإنسان سلفًا، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. كما يمكن تعويض نقص النوم الحاصل لدى الإنسان خلال أيام العمل في عطلة نهاية الأسبوع لاحقًا.

لكن العلماء حذّروا في الوقت نفسه، من الاستخدام الخاطئ لهذه المعلومات الصحية الحديثة وسوء استعمالها، لأنها لا تنفي الضرر الحاصل من قلة النوم، وتجعل الإنسان عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم والسكري ولنقص المناعة.

وينصح الأطباء بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا للحفاظ على صحة جيدة خالية من الأمراض.

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