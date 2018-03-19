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برشلونة يوسع فارق الصدارة في الدوري الإسباني

برشلونة يوسع فارق الصدارة في الدوري الإسباني
http://almnatiq.net/?p=553833
المناطق - وكالات

وسع برشلونة فارق الصدارة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 11 نقطة، عقب فوزه على ضيفه أتليتيك بيلباو 2-صفر سجلهما باكو ألكاسير وليونيل ميسي في الشوط الأول، الأحد.

وشارك ألكاسير كأساسي بدلا من لويس سواريز، وسجل أول أهدافه في ثلاثة أشهر، ليضع برشلونة في المقدمة بعد 8 دقائق من البداية، بعد تمريرة من جوردي ألبا واختراق لميسي من الناحية اليسرى.

وسجل ميسي قائد الأرجنتين للمباراة السادسة على التوالي في كافة المسابقات، ورفع رصيده إلى 25 هدفا في الدوري عندما ضاعف النتيجة بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

ويتصدر الفريق الكتالوني المسابقة برصيد 75 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على أتليتيكو مدريد أقرب منافسه، الذي سيلعب مع فياريال اليوم، بينما يستضيف ريال مدريد حامل اللقب منافسه جيرونا.

وافتقد برشلونة لاعب الوسط المؤثر سيرجيو بوسكيتس للإصابة، ومع ذلك ظهر بشكل رائع في الشوط الأول الذي كان يمكن أن ينهيه بنتيجة أكبر، حيث سدد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو مرتين في إطار المرمى ورد القائم محاولة لمواطنه باولينيو.

وتراجع برشلونة، متصدر الدوري بدون خسارة، في الشوط الثاني وسمح لمنافسه في الدخول لأجواء المباراة، لكن رغم المحاولات على مرمى أصحاب الأرض فإن بيلباو نادرا ما تسبب في متاعب لمارك-أندريه تير شتيغن، حارس النادي الكتالوني.

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