احدث الأخبار

ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح
أبرز المواد
 شاهد .. لحظة سقوط طائرة تابعة للنظام السوري في جبال القلمون
أبرز المواد
 كلوب: صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم
أبرز المواد
 حساب المواطن: قيمة الدعم تتأثر بـ 3 عوامل
أبرز المواد
 السعودية في المرتبة العاشرة عالميا والثانية عربيا في القراءة
أبرز المواد
 الإطاحة بمقاتلين من جبهة النصرة انتقلوا من سوريا إلى ليبيا .. بمساعدة قطرية
أبرز المواد
 إصابة مواطن إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري على نجران
أبرز المواد
 بوتن لبريطانيا: اتهام روسيا بتسميم الجاسوس لا معنى له ومجرد “هراء”
أبرز المواد
 حبوب جنسية آمنة خاصة بالرجال
أبرز المواد
 برشلونة يوسع فارق الصدارة في الدوري الإسباني
أبرز المواد
 السوق العقارية المحلية تعود للانخفاض مجددا .. عند أدنى مستوياتها منذ 2011
أبرز المواد
 مستخدمون في “سناب” معرضون لعقوبات “عدلية” بسبب “الدعاية”.. والتفاصيل هنا
أبرز المواد
مذيعة “60 دقيقة” تكشف كواليس لقاء ولي العهد .. وتؤكد : ليس للسعوديين ما يخفونه

مذيعة “60 دقيقة” تكشف كواليس لقاء ولي العهد .. وتؤكد : ليس للسعوديين ما يخفونه

أبرز المواد
صدمة قطرية بعد تصريح مسؤولين أمريكيين بأن أزمة قطر لن تبحث خلال زيارة ولي العهد

صدمة قطرية بعد تصريح مسؤولين أمريكيين بأن أزمة قطر لن تبحث خلال زيارة ولي العهد

أبرز المواد
صورة نادرة لـ “ميركل وتيرزا ماي وداليا وسكايتي”.. أهي صدفة أم هناك من يحكم العالم

صورة نادرة لـ “ميركل وتيرزا ماي وداليا وسكايتي”.. أهي صدفة أم هناك من يحكم العالم

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

رئيس هيئة الأركان العامة يدشن الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

أبرز المواد

ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح

http://almnatiq.net/?p=553865
المناطق - الرياض

قال ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الفكرة من حملة مكافحة الفساد ليست في الحصول على المال ولكن لمعاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل من ينخرط في صفقات فاسدة سيواجه القانون.

وبين ولي العهد في مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأمريكية، أن المبلغ الذي تم استعادته تجاوز 100 مليار دولار، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لم يكن هذا المبلغ أو أي مبلغ آخر.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه يوجد الكثير من التحدي، قائلا: أعتقد أن التحدي الكبير الأول الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به.

وأوضح ولي العهد أن حياتيه الشخصية شيء يود الاحتفاظ بها لنفسه ولا يحاول لفت الانتباه إليها، قائلا: إذا أرادت بعض الصحف أن تشرح شيئا عن ذلك، فالأمر متروك لهم.

وقال ولي العهد: “أنا عضو في الأسرة الحاكمة التي كانت موجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، نحن نملك الكثير من الأراضي، وحياتي الشخصية هي نفسها كما كانت قبل 10 أو 20 سنة.. لكن ما أفعله كشخص هو إنفاق جزء من دخلي الشخصي على الأعمال الخيرية..أصرف ما لا يقل عن 51 % من دخلي على الناس و49 % على نفسي.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، قال إن ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن وتشكلت ميليشيا تناور على مقربة من حدودنا وتنشر الصواريخ في المنطقة، ولا أتوقع أن تقبل أمريكا في يوم ما وجود ميليشيا على حدودها مع المكسيك تطلق الصواريخ على واشنطن.

وبخصوص هجمات 11 سبتمبر، أشار إلى إن أسامة بن لادن جند 15 سعودياً في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح.

وأضاف أنه وفقا لوثائق وكالة المخابرات المركزية وتحقيقات الكونغرس، أراد بن لادن من وراء ذلك خلق انشقاق بين الشرق الأوسط والغرب، بشكل عام وبين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

وقال، لقد كنا نعيش حياة طبيعية للغاية كما هو الحال في بقية دول الخليج، والنساء كن يقدن السيارات وكانت هناك دور للسينما والنساء يعملن في كل مكان، كنا أناس طبيعيين نتطور كأي بلد آخر في العالم حتى أحداث عام 1979.

وأكمل ولي العهد: ” أعطيت النساء السعوديات حقوقًا جديدة ، مما يسهل عليهن بدء عمل تجاري ، والانضمام إلى الجيش ، وحضور الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية ، و في يونيو سيكونون قادرين على الوقوف خلف عجلة القيادة وقيادة السيارات بمفردهن.

وأوضح، أن القوانين الشرعية واضحة للغاية، لافتا إلى أن المرأة يجب أن ترتدي ملابس لائقة ومحتشمة كالرجل مع ذلك لايحدد بشكل خاص العباءة السوداء أو غطاء الراس الأسود، القرار متروك تماما للمرأة أن تقرر أي نوع من الملابس المحتشمة والمحترمة تختارها لترتديها.

وردا على سؤال: هل النساء مساويات للرجال؟ أجاب ولي العهد : بكل تأكيد فنحن جميعاً بشر وليس هناك فرق.

وفيما يخص الإخوان المسلمين، بين أنه تم غزو المدارس السعودية من العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وهناك بعض العناصر المتبقية حتى الآن، سيتم القضاء عليها تماماً في فترة قصيرة.
.

روابط ذات صلة

شاهد .. لحظة سقوط طائرة تابعة للنظام السوري في جبال القلمون

شاهد .. لحظة سقوط طائرة تابعة للنظام السوري في جبال القلمون
كلوب: صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم

كلوب: صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم
حساب المواطن: قيمة الدعم تتأثر بـ 3 عوامل

حساب المواطن: قيمة الدعم تتأثر بـ 3 عوامل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*