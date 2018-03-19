ولي العهد: ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن.. وأسامة بن لادن جند 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح

المناطق - الرياض

قال ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الفكرة من حملة مكافحة الفساد ليست في الحصول على المال ولكن لمعاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل من ينخرط في صفقات فاسدة سيواجه القانون.

وبين ولي العهد في مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأمريكية، أن المبلغ الذي تم استعادته تجاوز 100 مليار دولار، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لم يكن هذا المبلغ أو أي مبلغ آخر.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه يوجد الكثير من التحدي، قائلا: أعتقد أن التحدي الكبير الأول الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به.

وأوضح ولي العهد أن حياتيه الشخصية شيء يود الاحتفاظ بها لنفسه ولا يحاول لفت الانتباه إليها، قائلا: إذا أرادت بعض الصحف أن تشرح شيئا عن ذلك، فالأمر متروك لهم.

وقال ولي العهد: “أنا عضو في الأسرة الحاكمة التي كانت موجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، نحن نملك الكثير من الأراضي، وحياتي الشخصية هي نفسها كما كانت قبل 10 أو 20 سنة.. لكن ما أفعله كشخص هو إنفاق جزء من دخلي الشخصي على الأعمال الخيرية..أصرف ما لا يقل عن 51 % من دخلي على الناس و49 % على نفسي.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، قال إن ايديولوجيا إيران تسللت إلى أجزاء من اليمن وتشكلت ميليشيا تناور على مقربة من حدودنا وتنشر الصواريخ في المنطقة، ولا أتوقع أن تقبل أمريكا في يوم ما وجود ميليشيا على حدودها مع المكسيك تطلق الصواريخ على واشنطن.

وبخصوص هجمات 11 سبتمبر، أشار إلى إن أسامة بن لادن جند 15 سعودياً في هجمات 11 سبتمبر بهدف واضح.

وأضاف أنه وفقا لوثائق وكالة المخابرات المركزية وتحقيقات الكونغرس، أراد بن لادن من وراء ذلك خلق انشقاق بين الشرق الأوسط والغرب، بشكل عام وبين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

وقال، لقد كنا نعيش حياة طبيعية للغاية كما هو الحال في بقية دول الخليج، والنساء كن يقدن السيارات وكانت هناك دور للسينما والنساء يعملن في كل مكان، كنا أناس طبيعيين نتطور كأي بلد آخر في العالم حتى أحداث عام 1979.

وأكمل ولي العهد: ” أعطيت النساء السعوديات حقوقًا جديدة ، مما يسهل عليهن بدء عمل تجاري ، والانضمام إلى الجيش ، وحضور الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية ، و في يونيو سيكونون قادرين على الوقوف خلف عجلة القيادة وقيادة السيارات بمفردهن.

وأوضح، أن القوانين الشرعية واضحة للغاية، لافتا إلى أن المرأة يجب أن ترتدي ملابس لائقة ومحتشمة كالرجل مع ذلك لايحدد بشكل خاص العباءة السوداء أو غطاء الراس الأسود، القرار متروك تماما للمرأة أن تقرر أي نوع من الملابس المحتشمة والمحترمة تختارها لترتديها.

وردا على سؤال: هل النساء مساويات للرجال؟ أجاب ولي العهد : بكل تأكيد فنحن جميعاً بشر وليس هناك فرق.

وفيما يخص الإخوان المسلمين، بين أنه تم غزو المدارس السعودية من العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وهناك بعض العناصر المتبقية حتى الآن، سيتم القضاء عليها تماماً في فترة قصيرة.

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