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برنت يتراجع بعد مخاوف من عودة الفائض النفطي للأسواق

برنت يتراجع بعد مخاوف من عودة الفائض النفطي للأسواق
http://almnatiq.net/?p=553917
المناطق_رويترز

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أشارت زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إنتاج النفط مما أثار مخاوف من عودة الفائض من المعروض النفطي.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 62.02 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو0.5% عن مستوى إغلاقه السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت 65.85 دولار للبرميل بتراجع 36 سنتا أو0.5%.

وأوقف هبوط الأسعار اليوم زيادات شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي نتيجة مخاوف من التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800.

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