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«التعليم» تعتمد لجنة علمية لملتقى الإشراف التربوي

«التعليم» تعتمد لجنة علمية لملتقى الإشراف التربوي
http://almnatiq.net/?p=553920
المناطق_الرياض

اعتمدت وزارة التعليم تكوين لجنة علمية لملتقى الإشراف التربوي التاسع عشر والذي سيعقد بمشيئة الله في شهر محرم 1440هـ.

وتضمن القرار  تكوين لجنة علمية لملتقى برئاسة الاستاذ عبدالرحمن الصعيري وعضوية كل من عبدالرحمن الفريح ، غازي القثامي ، هادي غروي ، عبدالله الزايد ، منيرة الرؤساء ، صالحة الغامدي ، وهبة زميم ، حنان الراشد ، نبيهة الرجيعي .

على أن تولى اللجنة للاعداد لهذا الملتقى مع الادارة المستضيفة (معهد العاصمة النموذجي) وتحديد عنوان ومحاور اللقاء وترشيح مقدمي الأوراق العلمية وورش العمل.

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