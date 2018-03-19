تطبيقات المساعد الرقمي قد تعمل دون رغبة مستخدميه

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أوضح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية أن تطبيقات المساعد الرقمي أمازون أليكسا وغوغل آسيستنت تستجيب للأوامر الصوتية، حتى إذا لم يرغب المستخدم في ذلك، وقد قامت هيئة الفحص الفني Tüv الألمانية باختبار سماعة أمازون إيكو وغوغل هوم بتكليف من مركز حماية المستهلك الألماني.

وأظهرت نتائج الاختبار أن السماعات لا تستجيب للأوامر، التي تشبه كلمات التفعيل الخاصة بها فحسب، بل إنها تستجيب أيضاً للأوامر، التي تتضمن اختلافات كبيرة، ولذلك حذر الخبراء الألمان من إمكانية نقل البيانات دون قصد إلى الشركات المطورة لهذه السماعات.

ومن ضمن نتائج الاختبار أيضاً أنه يتم نقل البيانات باستمرار بين تطبيق الأجهزة الجوالة والمساعد الرقمي وسيرفر الشركة، حتى إذا كان المساعد الرقمي في وضع الاستعداد أو كان ميكروفون الجهاز غير فعال.

ونظراً لأن عملية نقل البيانات تتم بشكل مشفر فلم يتمكن الخبراء الألمان من معرفة نوعية البيانات، التي يتم إرسالها، ويتمثل الجانب الإيجابي في الاختبار في أن مستوى أمان البيانات بتطبيقات المساعد الرقمي يعتبر من أحدث التقنيات، كما أنه يتم تصنيفه عموماً بأنه مرتفع نسبياً.

وأشار المركز الألماني لحماية المستهلك إلى أن البيانات، التي يتم إرسالها، لا تتعلق فقط بتنفيذ وظيفة المساعد الرقمي، حيث تقوم شركة غوغل بدمج سيرفر الإعلانات Adserver، الذي يتم استخدامه لتقييم مدى نجاح الإعلانات عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى أن شركة أمازون تحصل على موافقة المستخدم عند تثبيت التطبيق باستعمال ملفات تعريف الارتباط (ملفات الكوكيز) وكذلك الإعلانات عبر الإنترنت.