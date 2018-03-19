سيناء 2018.. مقتل 36 إرهابياً ومصادرة أسلحة

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أعلن #الجيش_المصري مقتل 36 إرهابياً خلال مواجهات في سيناء.

ونشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري البيان الـ 16 لعملية سيناء 2018 الاثنين، جاء فيه أنه على مدار الأيام الخمسة الماضية واصل الجيش استكمال المهام المخططة بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، من أجل تدمير الأوكار والبؤر الإرهابية، وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط المدينة، كذلك لتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية في كافة الاتجاهات.

وذكر أن العمليات أسفرت عن قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 هدفا تمثل أوكارا استخدمتها العناصر الإرهابية، وتدمير عربة مفخخة ممتلئة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.

كما أفاد المتحدث العسكري أنه تم القضاء على 30 إرهابيا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وأجهزة اتصال لاسلكية.

كما تم القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة، ومقتل 6 عناصر من #الإرهابيين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وذكر أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل ضابط وثلاث مجندين، وأصيب ضابطان وضابط صف و5 مجندين.

وقال الرفاعي إنه تم مداهمة بؤرة إرهابية بمدينة رفح، نتج عنها العثور على رشاشين، و3 بنادق آلية، وقناصة، وخرطوش، ومسدس، وقاذف آر بي جي، وعدد من الذخائر الخاصة بهم، إضافة إلى مركز إرسال.

وقبض على 345 فردا بينهم إرهابيون خطرون.

وأكد المتحدث العسكري تدمير 386 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات شمال ووسط سيناء، وقد عثر بداخلها على عدد من الأسلحة، والذخائر، والعبوات الناسفة، وقطع غيار السيارات، والدراجات النارية، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، والوقود، والمستلزمات الطبية الميدانية، مضيفا أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفكيك وتفجير 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

كما أشار إلى أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة قامت بتنظيم 583 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات #مصر.

فيما عززت عناصر #الشرطة_المدنية انتشارها في مدن شمال سيناء، وأحكمت السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، وشددت إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم، وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلى طبيعتها.