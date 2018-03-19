أمير عسير يرعى حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بالمنطقة

المناطق_أبها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة ٤٠، ٤١ من حفظة وحافظات القرآن الكريم بالمنطقة، من منسوبي الجمعية ، بحضور المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن صالح آل الشيخ ، وذلك بفندق قصر أبها .

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس الجمعية بمنطقة عسير يحيى بن محمد آل فايع كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين والخريجات في منطقة عسير ١٨٧ حافظاً وحافظة، مشيراً إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة نحو خدمة تعلم وتعليم وتحفيظ القرآن الكريم عن طريق الجمعيات على مستوى المملكة للبنين والبنات وللصغار والكبار لتحقيق الأهداف المنشودة من إتقان تلاوة كتاب الله وحفظه وتجويده.

ونوه آل فايع بالدعم الذي تلقاه الجمعية من ولاة الأمر – حفظهم الله – في إطار عنايتها بكتاب الله وحفظته مما كان له بالغ الأثر في جميع نشاطات الجمعية ، مقدما الشكر لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته الدائمة للجمعية.

ثم ألقى الطالب سعيد بن يحيى آل عواض كلمة الخرجين أبان فيها الرعاية والاهتمام التي حضوا بها من قبل الجمعية عبر الحلقات التعليمية للقران المنتشرة في مختلف مساجد المنطقة ، مشيراً إلى أنهم تعلموا من مدرسة القران الكريم والسنة المطهرة كيف يكونوا صالحين مفيدين للمجتمع مطيعين لولاة الأمر حفظهم الله .

بعد ذلك استمع سموه والحضور إلى نماذج لعدد من التلاوات للدارسين،ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن مسيرة وانجازات الجمعية طوال (٤٨) عاماً ، ثم ألقيت قصيدة شعرية.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير الطلاب المتميزين بالجمعية والداعمين والرعاة وسلم الشهادات والدروع التذكارية، كما تسلم سموه هدية تذكارية ، والتقطت الصورة للخريجين مع سموه بهذه المناسبة .