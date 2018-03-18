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حنان أبو حيمد توقع كتابها “ماذا لوكنت رجلأ !!”

حنان أبو حيمد توقع كتابها “ماذا لوكنت رجلأ !!”
http://almnatiq.net/?p=553939
المناطق_شاجع الدوسري

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب مراسم توقيع الكتاب الاول للكاتبه حنان أبوحيمد بعنوان ” ماذا لو كنت رجلا!!” ويتضمن الكتاب الذي يختلف تماما عن النمط المتعارف عليه في أحادية النوع الأدبي حيث اختارت المؤلفه أن يحتوي كتابها على خواطر شعرية وقصص وحكايات ، وتخلل طرحها رسائل هادفه لكل امرأة تذوقت طعم البكاء وكل رجل يحترم النساء ، فمعظم قصصها تحمل الطابع العاطفي الوجداني والشجن الذي يملأ النفس بالدفء

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