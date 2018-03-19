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الإطاحة بسالبي المقيم والاعتداء عليه فى الرياض

الإطاحة بسالبي المقيم والاعتداء عليه فى الرياض
http://almnatiq.net/?p=553943
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المتضمن توثيق مواطن لحالة اعتداء على مقيم ، وسرقة ما بحوزته من مبالغ ماليه ومتعلقات شخصيه بحي السلي شرق العاصمة الرياض ، فقد تلقت دوريات الامن عند الساعه (٤.٤٥) من فجر يوم الاحد الموافق 23/6/1439هـ بلاغاً من احد المواطنين عن تعرض وافدين للاعتداء والسلب بالقوه ، حيث سلب من الاول هاتفه المحمول ، ومن الثاني مبلغ ٢٠٠ ريال ومحفظته الشخصيه ، تم على الفور الانتقال ومباشرة الحادث وضبط البلاغ واسعاف المعتدى عليهم ، وبالتحري عن الجناه وحصر المشتبه في تورطهم بارتكاب الحادثه ، ورغم شح المعلومات الاوليه – المستقاه من المبلغ والمعتدى عليهم – فقد تمكنت ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه بفضل الله من تحديد هوية الجناه ، وعددهم ثلاث سعوديين في العقد الثاني من العمر ، والقبض عليهم في كمين محكم , و بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم , كما أقروا بارتكاب حادثة سلب مماثله على احد الوافدين بحي المنار- في يوم ارتكابهم للحادثه الاولى – مستخدمين سيارة قامو بسرقتها لهذا الغرض ثم تخلصو منها بعد الفراغ من جريمتهم ، تم إيقافهم و إشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة .
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره .. والله الهادي إلى سواء السبيل .

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